Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions, vendredi 13 février 2026, sur les opérations de libération des emprises publiques menées dans plusieurs marchés et le long des principales artères de la capitale guinéenne. Une campagne qui, selon lui, répond à des impératifs de santé publique et de sécurité, mais dont les répercussions sociales, notamment sur les femmes commerçantes, sont reconnues par les autorités.

« Le président de la République a donné son explication écrite (…) elle n’est pas motivée pour sanctionner ou pour faire mal à quelqu’un, mais par l’exigence de santé publique et aussi de faire de notre espace de déplacement un espace de sécurité », a-t-il rappelé, insistant sur le caractère non punitif de la démarche.

Le porte-parole a toutefois admis que ces opérations ont un coût social réel. « C’est vrai (…) cela affecte des familles, cela affecte des femmes », a-t-il déclaré, soulignant que le gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par les personnes touchées.

Selon lui, l’amélioration de la fluidité de la circulation est déjà perceptible dans plusieurs zones de la capitale. « Aujourd’hui, beaucoup d’endroits sont aérés », a-t-il fait observer, évoquant les longues heures de trajet qui rendaient certains axes particulièrement difficiles d’accès avant le lancement de cette campagne.

Interrogé sur d’éventuelles mesures d’accompagnement, Ousmane Gaoual Diallo a indiqué qu’« en l’état, il n’y a pas de mobilisation spécifique », tout en estimant qu’il faut « espérer que chacun puisse être soulagé ». Il a néanmoins appelé les départements concernés à s’impliquer afin d’atténuer les effets sociaux de ces déguerpissements, assurant que le gouvernement les encouragera à réduire les difficultés rencontrées par les populations affectées.

« Nous comprenons les souffrances de nos concitoyens, qu’ils soient femmes ou hommes, qui sont affectés par cette opération publique indispensable », a-t-il insisté, tout en réaffirmant la volonté des autorités de poursuivre cette politique d’assainissement urbain, jugée nécessaire pour améliorer la qualité de vie et la mobilité à Conakry.