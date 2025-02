Le verdict du procès de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, initialement attendu ce lundi, a été reporté au 27 février 2025. Le tribunal a justifié cette décision par des “contraintes de calendrier”. Une annonce qui suscite l’inquiétude de la défense, qui redoute une issue déjà écrite.

Me Sidiki Bérété, avocat de l’ex-chef du gouvernement, a réaffirmé l’innocence de son client tout en espérant un verdict le disculpant. “Nous souhaitons que la fumée soit blanche et restons fermes dans notre position. M. Kassory est malade et a besoin de soins urgents”, a-t-il déclaré.

La défense continue de contester les charges qui pèsent sur son client, notamment les 15 milliards de francs guinéens évoqués dans l’enquête. Selon Me Bérété, une partie de cette somme, soit 12 milliards, était logée à la Banque centrale, tandis que les 3 milliards restants provenaient d’un appel d’offres remporté par l’actuel ministre de l’Énergie pour l’entretien sanitaire des hôpitaux du pays.

“Nous avons démontré que ces accusations ne tiennent pas. Nous espérons que le tribunal en tiendra compte et rendra une décision basée sur le droit, et non sur des considérations politiques”, a insisté l’avocat.

Me Bérété a également dénoncé la détention prolongée de son client, estimant qu’elle relève d’un acharnement judiciaire. “Cela fait plus de trois ans que M. Kassory est en détention préventive, en violation flagrante de ses droits. Il est inacceptable qu’un haut cadre de l’État soit ainsi maintenu en prison malgré des décisions en sa faveur.”

L’avocat rappelle que plusieurs ordonnances, émanant notamment de la CEDEAO, ont recommandé la libération ou l’évacuation sanitaire de l’ex-Premier ministre, mais ces décisions n’ont jamais été exécutées. “Un citoyen dont la justice nationale et internationale a ordonné la libération et les soins, mais qui reste détenu… À quoi devons-nous nous attendre désormais ? Une condamnation ? Si c’est le contraire, ce sera une surprise”, a-t-il conclu.

Tous les regards sont désormais tournés vers le 27 février, date à laquelle le tribunal de la CRIEF devra rendre son verdict dans cette affaire à forte connotation politique.