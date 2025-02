Cinq personnes impliquées dans une vaste opération de distribution gratuite de Bazin ont été présentées à la presse ce jeudi à la brigade de recherche de Matam. Hama Bocoum, Abdoulaye Bocoum, Brahima Bassoum, Boubacar Doukouré et Aminata Diabaté, alias Mimiche Diabaté, sont accusés d’avoir organisé cette initiative sans autorisation préalable, provoquant des troubles à l’ordre public.

Selon les autorités, les prévenus, en tant que propriétaires de boutiques, vendeurs ou communicants, ont incité des foules à se rassembler devant les locaux de «Bocoum Boutique» dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette situation a entraîné des perturbations de la circulation, des risques d’affrontements et des blessés.

« Avisée de cette situation, la Gendarmerie a déployé des équipes sur les lieux afin d’évaluer la situation et éviter tout débordement. Les organisateurs et leurs complices ont été identifiés et interpellés», indique le communiqué.

Après cette présentation publique, les mis en cause seront déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mafanco. Ils devront répondre des charges retenues contre eux, notamment l’atteinte à l’ordre public.

Les forces de l’ordre ont profité de cette affaire pour sensibiliser la population sur l’importance du respect des règles encadrant les rassemblements publics.

« Nous appelons les citoyens à éviter de se retrouver dans des mobilisations sur la voie publique sans s’assurer qu’elles respectent la législation en vigueur », a déclaré un officier de la Gendarmerie.

L’incident s’est produit le 5 février dernier dans plusieurs quartiers de Conakry, notamment à Yimbayah, Lambanyi, Tombolia et Sangoyah. L’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuelles responsabilités supplémentaires.