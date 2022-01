La fille de feu Ahmed Sékou TOURÉ, jusqu’ici Maire de la Commune de Kaloum, est décédée ce mercredi 12 janvier 2022, au Maroc, des suites de maladie. Sa disparition créé déjà une profonde consternation chez des citoyens guinéens.

Le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, dit avoir appris la triste nouvelle avec «regret et une profonde tristesse.»

Devant ce triste évènement, le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne exprime «toute sa compassion à sa famille éplorée et à la population de Kaloum.»

Pour le CNOSCG, la perte d’une «combattante et brave femme», en plus d’un Maire, est sans doute «l’une des épreuves les plus douloureuses que la Guinée a connu ce soir.»

Il rappelle que Madame Aminata TOURÉ était membre de sa Taskforce et selon lui, elle contribué à l’atteinte de nombreuses initiatives portées par la société civile.

Le CNOSCG dit être «doublement peiné» par la nouvelle et témoigne que Madame Touré par l’exemplarité de sa carrière, laisse aux Guinéens «le souvenir d’une Femme intègre, loyale à la République et qui a toujours été au service des Guinéens.»