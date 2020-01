Manifs du FNDC: le gouvernement fait le bilan de la mi-journée, mais ignore la mort de Mamadou Sow

Le gouvernement guinéen vient de faire le bilan de la mi-journée, des manifestations « non-stop » projetées à partir de ce lundi 13 janvier 2020, par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Dans ce communiqué, les autorités tentent de minimiser l’ampleur des manifestations du FNDC qui ont paralysé une bonne partie de la capitale Conakry ce lundi, mais également certaines grandes villes du pays, notamment n’zerekore, Mamou, Labe, Kindia et Boke.

À en croire le Gouvernement, le siège du parti au pouvoir, le Rpg arc-en-ciel à Labe aurait été saccagé, ainsi que le Tribunal de Première Instance.

Cependant, aucune réaction sur la mort du jeune élève Mamadou Sow, qui aurait reçu une balle cet après-midi à Cosa.

Communiqué

le front national pour la défense de la constitution FNDC a organisé ce Lundi 13 Janvier 2020, dans certaines localités de Conakry et de l’intérieur du pays des troubles à l’ordre public par l’érection des barricades, le déversement de l’huile de vidange sur les chaussées urbaine et interurbaine et des jets de pierres sur les biens publics et privés.

Dans la commune urbaine de Labé, des manifestants après plusieurs tentatives d’attaquer les sièges du Gouvernorat et de la Préfecture ont cassé une partie de la clôture, et deux portes du Tribunal de Première Instance de Labé où deux voitures stationnées ont été incendiées.

Aussi, le siège du RPG Arc-en-ciel dans le quartier Konkola de la commune urbaine de Labé a été lapidé et saccagé.

Dans la commune urbaine de Lélouma, des militants ont encerclé le bâtiment administratif de la préfecture pour exiger le départ immédiat du Préfet.

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement