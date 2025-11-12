Le samedi dernier, la Cour suprême de Guinée a publié la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle du 28 décembre 2025. Parmi les dossiers rejetés figure celui du Parti pour la Réconciliation et le Travail (PRT), dirigé par Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, condamné pour crimes contre l’humanité dans le cadre du procès du 28 septembre 2009.

Face à cette décision, ses avocats, Me Lanciné Sylla et Me Paul Yomba Kourouma, ont animé une conférence de presse ce mercredi 12 novembre 2025 à la Maison de la presse, pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un dysfonctionnement administratif ayant compromis la candidature de leur client.

Prenant la parole, Me Lanciné Sylla a mis en cause la responsabilité de l’État, estimant que son inaction est à l’origine de la situation actuelle. “Par l’article 129 du Code électoral et par la Constitution, le collège médical n’existait pas. Pour qu’il existe, il a fallu une ordonnance du Premier président qui l’a institué. Pourquoi, pour d’autres institutions comme la commission de l’application des peines, rien n’a-t-il été fait ?”, s’est interrogé l’avocat.

Selon lui, l’impossibilité pour son client de se présenter devant le collège médical ne saurait lui être reprochée. “Le législateur prévoit qu’un condamné peut, à titre exceptionnel, obtenir l’autorisation de sortir sous escorte dans les conditions prévues par l’article 1026 du Code de procédure pénale. Ce qui arrive à M. Diakité pourrait arriver à n’importe quel citoyen”, a-t-il souligné.

L’avocat soutient que le manquement vient de l’administration judiciaire, coupable, selon lui, de n’avoir pas mis en place les dispositifs nécessaires. “Lorsque l’État n’a pas mis en place les institutions qu’il devait créer, peut-on reprocher à M.

Diakité de ne pas présenter un certificat médical que seul ce collège pouvait lui délivrer ? Non. À l’impossible, nul n’est tenu”, a insisté Me Sylla.

Il a ainsi demandé à la Cour suprême de reconsidérer la décision de rejet : “Nous demandons au magistrat en charge du contentieux électoral de reconnaître que cette situation résulte d’un dysfonctionnement administratif, et de déclarer recevable la candidature de M. Aboubacar Diakité. C’est à ce prix que la Cour pourra prouver qu’elle est la gardienne de la justice et de l’égalité entre les candidats.”

Pour sa part, Me Paul Yomba Kourouma a rappelé le parcours singulier de son client, qu’il présente comme une figure politique désormais incontournable. “En prison, cet homme est devenu l’un des plus connus du pays et même au-delà. Il a été désigné ‘Homme de l’année’ et proclamé ambassadeur de la paix par Mme Djeneba Diaby, que nous saluons”, a-t-il déclaré.

Selon lui, Toumba Diakité continue d’exercer une forte influence sur la scène politique nationale, malgré son incarcération. “En prison, Toumba est devenu le roi de la sape. Il a créé et structuré son parti, qu’il continue d’animer depuis sa cellule. Son bureau politique national est bien organisé et composé de nombreux jeunes engagés”, a ajouté Me Kourouma.

Il a également évoqué le maillage territorial du PRT : “En trois ans, Toumba a installé 360 bureaux à travers les 33 préfectures du pays, ainsi que dans tous les quartiers de Conakry. Les charges locatives atteignent près de 200 millions de francs guinéens, sans compter les frais d’installation et de déplacement.”

Sur le fond du dossier, l’avocat assure que la candidature de son client remplissait toutes les conditions requises, à une exception près. “Sur les douze pièces exigées, onze ont été fournies en bonne et due forme. Le seul manquement concerne l’examen médical, impossible à réaliser puisque le ministère de la Justice s’opposait à sa présentation, alors même que le collège médical l’attendait”, a-t-il dénoncé.

Pour Me Kourouma, cette situation illustre “l’inertie de l’État”, qu’il juge responsable du rejet du dossier de Toumba Diakité. “C’est une situation grave et révélatrice du dysfonctionnement administratif. C’est pourquoi nous demandons que justice soit rendue et que la candidature de M. Diakité soit rétablie dans ses droits.”