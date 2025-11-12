La capitale guinéenne abrite depuis ce mercredi 12 novembre 2025 la 7e édition du Transform Africa Summit. La cérémonie d’ouverture, présidée par le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, s’est tenue en présence de plusieurs personnalités africaines, dont le président rwandais Paul Kagamé.

Dans son discours d’ouverture, le président de la transition a salué la tenue de ce rendez-vous continental en Guinée et invité les participants à tirer le meilleur parti des échanges. “Nous sommes très heureux et honorés d’accueillir cette septième édition du Transform Africa Summit pour l’Afrique : Innover localement, impacter globalement, qui est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les quinze prochaines années — Simandou 2040 — notamment le pilier numéro 3, consacré aux nouvelles technologies pour améliorer le bien-être de nos populations. Je vous invite à mettre à profit ces deux jours d’échanges constructifs sur la terre panafricaine de Guinée pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures, face à l’innovation rapide de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies”, a déclaré Mamadi Doumbouya.