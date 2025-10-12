Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) a procédé à la mise en place d’une Commission de réception et de validation des parrainages. Cette structure technique aura pour mission d’examiner les dossiers soumis par les candidats et de s’assurer de leur conformité aux dispositions du Code électoral.

Placée sous la supervision directe de la DGE, la commission sera chargée de recevoir les dossiers de parrainage, de vérifier l’authenticité des signatures, d’identifier les parrains et de contrôler la validité des parrainages. À l’issue de ses travaux, un rapport sera transmis à la Direction générale des élections.

Présidée par M. Mamadouba Keita, magistrat et conseiller à la Cour suprême, la commission est composée de six autres membres :

M. Honoré Luis Loua, chef du greffe de la Cour suprême ;

M. Georges Abraham Sorry, directeur général adjoint de la DGE ;

M. Mohamed Aly Condé, conseiller juridique de la DGE ;

Dr Kalil Aissata Keita, conseiller juridique du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

M. Soumaila Dioubaté, directeur général des Affaires politiques ;

Dr Makan Doumbouya, directeur général de l’Institut national de la statistique.

La DGE précise que les candidats ou leurs mandataires sont autorisés à assister aux travaux de vérification, à leurs propres frais.

La commission siégera du 11 au 20 octobre 2025. Les membres percevront une prime de session, fixée par la Directrice générale des élections, en contrepartie de leur participation.