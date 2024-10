Sous pression après ses deux défaites, la Guinée vient de livrer une véritable masterclass contre l’Ethiopie à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, grâce notamment au bouillant Serhou Guirassy.

Pour le retour de Michel Dussuyer à la tête du Syli National, le message est clair. Une équipe joueuse, un Guirassy épanouie, même si la défense laisse encore planer quelques doutes.

15ème minute, bien lancé en profondeur, Serhou Guirassy met la défense éthiopienne aux supplices et obtient un penalty qu’il transforme (1-0, 18’). Une nouvelle fois lancé en profondeur, cette fois par Seydouba Cissé, Serhou Guirassy gagne son duel et aggrave le score (2-0, 37’). L’attaquant de Dortmund s’offre un triplé quelques minutes après, suite à une passe lumineuse de François Kamano (3-0, 45+2’).

Une première mi-temps parfaite qui a suffi à tuer le match et offrir à la Guinée ses premiers points dans ces éliminatoires de la CAN 2025, même si le but de Seydouba Cissé (48’) et une réduction éthiopienne (53’), (score finale 4-1).

La Guinée lance enfin sa campagne et doit maintenant confirmer contre le même adversaire le 15 octobre 2024 à Abidjan. En attendant, le Syli National truste la 3e place devant l’Ethiopie et derrière la RD Congo et la Tanzanie.