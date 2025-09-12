Aux dernières nouvelles, l’ancien journaliste Ibrahima Kalil Diallo, leader du mouvement Agissons pour la Guinée (APG) a regagné son domicile après son audition à la DPJ.

Selon notre source, Kalil se trouve, au moment où nous écrivons ces lignes, à son domicile après avoir été auditionné par les officiers de police judiciaire

Il aurait été convoqué pour des propos tenus lors d’un point de presse organisé en début de semaine au cours duquel il avait dénoncé le processus électoral en cours et le refus du MATD de delivrer un agrement à l’APG.