Dans cette interview, le leader du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) aborde les questions d’actualité sociopolitique. Sur la candidature du général Mamadi Doumbouya, Jean Marc Teliano estime qu’on doit lui accorder le bénéfice du doute tant qu’il ne s’est pas prononcé. L’ancien ministre de l’Agriculture évoque aussi la disparition de Foniké Mengué et Billo Bah ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel.

Guinee360 : Quel est le bilan du CNRD après 3 ans de gestion, selon vous ?

Jean Marc Teliano : Le défaut des Guinéens, c’est de dire à chaque fois que tel ou tel président n’a rien fait. Alpha Condé avait commencé des projets, et avant lui, Dadis avait posé quelques jalons, et avant Dadis, Conté avait fait pareil, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas dire que le CNRD ne pose pas de jalons. Ses actions peuvent être positives ou négatives, mais pour le moment, en tant qu’observateur, je ne peux pas les fustiger parce que, quels que soient les problèmes, ils ont pu obtenir quelques acquis à leur disposition. Donc, attendons de voir la fin de la transition pour pouvoir nous déterminer.

Des cadres se présentant comme des émissaires du secrétaire général à la présidence ont été reçus par les sages de N’zérékoré et ont demandé de soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Qu’en pensez-vous ?

Je trouve leur comportement normal parce que chacun se bat pour sauvegarder sa crédibilité et ses intérêts. Mamadi Doumbouya a été très clair, il a dit que ni lui ni les membres des organes de la transition ne seront candidats. Moi, jusqu’à preuve du contraire, je le crois parce qu’on ne peut pas douter de quelqu’un qui ne s’est pas encore prononcé. Je ne doute pas de lui, je lui souhaite bonne chance et j’attends qu’il se prononce pour que je puisse avoir quelque chose à dire. Mais, pour le moment, accordons-lui le bénéfice du doute. C’est mon point de vue. Ou bien l’avez-vous entendu dire qu’il est candidat ?

L’interdiction dans la Charte de la Transition n’a pas été reprise dans l’avant-projet de nouvelle Constitution. N’est-ce pas un signe ?

L’avant-projet de Constitution est mis à la disposition du peuple de Guinée, chacun va y apporter sa contribution, et toutes les entités feront de même. On verra alors quoi faire, mais on ne peut pas, pour l’instant, l’accuser de quoi que ce soit. Moi, je suis optimiste et je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs.

Les leaders du FNDC Foniké et Billo Bah sont portés disparus depuis 2 mois. Comment réagissez-vous ?

Je ne peux pas appeler ça une disparition parce que le procureur a été très clair là-dessus. Jusqu’à preuve du contraire, je considère qu’ils sont vivants et j’attends de voir la suite de ce qui va se passer.

Croyez-vous que le CNRD va respecter le chronogramme de la transition établi avec la CEDEAO ?

Il y a des préalables qui ont été déterminés pour dire que la fin de la transition est prévue pour le 31 décembre. Je vous promets qu’à cette date, si les engagements de part et d’autre ne sont pas respectés, je me prononcerai là-dessus. Mais, pour l’instant, je leur accorde le bénéfice du doute. Nous sommes un peu trop pressés.