Pour commémorer le 66e anniversaire du vote historique du peuple de Guinée contre le régime colonial français, événement ayant marqué l’accession du pays à la souveraineté en 1958, les Forces Vives de Guinée appellent à une grande marche pour la liberté, qui se tiendra à Paris le 28 septembre 2024.

La marche débutera à 13 h à la Place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris (75116), et se dirigera vers la rue de la Faisanderie (75116). Elle a pour objectif de rassembler les Guinéens et leurs sympathisants pour manifester leur attachement aux valeurs de liberté et de justice, tout en dénonçant la situation politique actuelle en Guinée.

Soixante-six ans après avoir arraché son indépendance, le peuple de Guinée se retrouve, selon les organisateurs, à nouveau privé de sa liberté, cette fois par ses propres dirigeants. Le CNRD et son chef, Mamadi Doumbouya, sont accusés de répression arbitraire, de violations des droits humains, d’enrichissement personnel et de complicité avec des puissances impérialistes pour maintenir un système néocolonial.

Les Forces Vives de Guinée dénoncent les dérives autoritaires qui, selon elles, étouffent la société civile, restreignent la liberté de la presse et font disparaître des acteurs politiques et sociaux. Elles appellent donc les Guinéens de la diaspora en France, en Belgique et à travers toute l’Europe à se joindre massivement à cette marche pour exiger la fin de l’oppression et le départ immédiat du CNRD.