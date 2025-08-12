À l’issue de la défaite du Syli local face à l’Afrique du Sud, le sélectionneur Souleymane Camara a lancé un message ferme aux acteurs du football guinéen. En conférence de presse, il a exhorté les responsables à privilégier l’unité et l’intérêt général, estimant que sans entente, aucun progrès ne sera possible.

« À force d’avoir trop peur, on n’avancera jamais. Si nous voulons progresser et remporter une coupe, il faut privilégier l’intérêt général. Tant que nous continuerons à défendre des intérêts personnels et égoïstes, nous n’avancerons pas. Sur le terrain, que les enfants jouent bien ou non, dites aux responsables de se mettre d’accord si nous voulons que le football guinéen avance. Si nous ne nous entendons pas, ce sera toujours la même chose : nous n’évoluerons pas dans le football. Cela n’a pas commencé avec moi et cela ne se terminera pas avec moi non plus.

Notre football est à la croisée des chemins : disons à nos responsables de s’entendre et de mettre fin à la guerre des égos. Sans cela, notre football n’ira nulle part. »

Le message du technicien guinéen sonne comme un avertissement et un appel à la responsabilité collective, dans un contexte où les divisions internes freinent depuis longtemps le développement du football national.