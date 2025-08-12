La tension est montée d’un cran ce lundi 11 août 2025 à Fria. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention des forces de gendarmerie visant, selon plusieurs témoins, des syndicalistes mobilisés contre la société minière Rusal.

À l’origine du conflit, le non-respect présumé de la convention collective des mines et carrières. Les syndicats accusent l’entreprise d’avoir proposé un contrat jugé contraire aux dispositions en vigueur, et de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils l’acceptent. Un préavis de grève avait été déposé en amont.

Mamadou Oury Diallo, secrétaire général du collège syndical de Rusal-Friguia, déplore une escalade de la situation : « Le 6 août, l’Inspection générale du travail a émis des recommandations à Rusal et au SENTA, mais elles n’ont pas été respectées. Malgré les discussions, le préfet a envoyé cinq véhicules de gendarmes, nous accusant de troubler l’ordre public. Notre action visait seulement à bloquer le transport d’aluminium, tout en laissant passer les matières premières et en maintenant la production. Les gendarmes ont malmené des femmes près de la voie ferrée, renversé leurs affaires et arrêté certaines d’entre elles. »

Le préfet de Fria, le colonel Alpha Oumar Cissé, assume pleinement sa décision : « Il est de mes prérogatives de rétablir l’ordre lorsqu’il est menacé. J’ai réquisitionné les forces de maintien de l’ordre car aucune autorité n’avait été saisie pour organiser cette manifestation. Hier, j’étais encore avec eux jusqu’à 1 heure du matin chez le patriarche. Avant cela, je les avais reçus chez moi pour leur demander, s’il vous plaît, de ne pas manifester. »

Ce bras de fer intervient dans un contexte social déjà tendu, marqué par des désaccords récurrents entre Rusal et ses employés sur les conditions de travail et le respect des droits syndicaux. Dans cette ville symbole de l’industrie minière guinéenne, le climat reste électrique, et aucune issue au conflit ne semble se dessiner à court terme.