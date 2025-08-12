L’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été placé en garde à vue ce mardi 12 août 2025 par la brigade du Pôle national économique et financier, dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un rapport du Vérificateur général faisant état d’allégations d’atteinte aux biens publics.

Déjà entendu une première fois le 1er août, Choguel Maïga a de nouveau été convoqué ce mardi pour des confrontations avec d’anciens collaborateurs. « Arrivé au Pôle à 9 heures, il a attendu jusqu’à 14 heures sans que les confrontations annoncées n’aient lieu. En fin de compte, les agents de la brigade lui ont notifié formellement son placement en garde à vue, en attendant la transmission du dossier aux autorités compétentes », a indiqué son avocat, Me Cheick Oumar Konaré, dans un communiqué.

Parmi les autres personnes interpellées figurent son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, ainsi que trois ex-directeurs administratifs et financiers de la Primature. « Ce placement en garde à vue survient dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’atteinte aux biens publics émises par un rapport du Vérificateur général. Choguel Kokalla Maïga bénéficie de tous les égards du personnel de la brigade et il est présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes », a précisé l’avocat.