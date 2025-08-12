Le quartier Gbessia, dans la commune de Matoto, est de nouveau en deuil. Ce mardi 12 août 2025, le corps sans vie de la jeune Halimatou Soumah, âgée de 16 ans et portée disparue depuis la nuit du dimanche 11 août, a été repêché par des jeunes pêcheurs à Gbessia Port 2.

Cette macabre découverte intervient au lendemain de celle d’un autre corps, celui d’un conducteur de taxi-moto, également emporté par les eaux de ruissellement au même endroit et à la même heure, près du pont situé dans le quartier Dabondy 1. Les deux victimes auraient été emportées par les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry aux alentours de 4 heures du matin, dans la nuit de dimanche.

Contacté par Guinee360, Oumar Kakandé Bangoura, membre du conseil de quartier de Dabondy École, a confirmé la découverte. « Effectivement, le deuxième corps a été retrouvé dans l’après-midi de ce mardi 12 août à Gbessia Port 2 », a-t-il déclaré.

Selon nos confrères de Allureinfo.net, le corps de la victime a été examiné sur place par la Police technique et scientifique (PTS). Bien que les membres de la famille étaient présents, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco a ordonné son transfert à la morgue de l’hôpital Donka pour d’éventuelles procédures légales et la collecte de données judiciaires.