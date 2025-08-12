Le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, Djiba Diakité, a présenté, le vendredi 8 août 2025, devant les conseillers nationaux, le méga-projet Simandou 2024. Il y voit le moteur d’un développement durable inédit pour le pays.

À l’entame, Djiba Diakité a déclaré : “Nous avons retrouvé notre vitesse initiale dans notre structure économique, ce qui va nous permettre d’amorcer un processus de développement durable, comme d’autres pays l’ont fait avant nous”.

Pour lui, tout cadre guinéen, lorsqu’il se déplace à l’étranger, doit aujourd’hui “être capable d’expliquer le projet Simandou, avec ses trois éléments clés : les montagnes, le projet, le programme. Il doit aussi pouvoir présenter cette nouvelle Guinée d’opportunités, que nous appelons notre paradis”.

Selon le ministre, “aujourd’hui, la Guinée représente des opportunités jamais égalées dans la sous-région. Regardez nos indicateurs macroéconomiques : nous affichons 7 % de croissance, contre une moyenne régionale de 3,5 %”.

Les dernières données en cours de consolidation laissent espérer, dans les deux à trois prochaines années, “une croissance à deux chiffres, et de manière constante”.

Djiba Diakité précise la vision économique du gouvernement : “Nous avons choisi, avec notre programme de développement, de faire de la Guinée un archétype économique reposant sur deux piliers. D’abord, une économie de destination : basée sur le tourisme, le bien-être et la culture. Ensuite, une économie de ressources : certes, les ressources minières et du sous-sol, mais surtout les ressources intellectuelles. Nous voulons que les meilleurs ingénieurs de la sous-région soient guinéens et que notre pays fournisse des prestations intellectuelles, non seulement aux pays voisins, mais aussi à l’international.”