Le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a pris acte de la démission d’Ismaël Doukouré, secrétaire général du Conseil national des jeunes (CNJ) du parti.

« J’accuse réception de votre lettre en date du 11 août 2025 par laquelle vous m’annoncez votre démission de vos fonctions de Secrétaire général du Comité national des jeunes de l’UFDG ainsi que du Parti lui-même », a réagi Cellou Dalein dans un courrier.

L’opposant en exil a ajouté avoir pris acte de la décision du désormais ex-SG du CNJ, tout en le remerciant « sincèrement pour les bons et loyaux services rendus à l’UFDG depuis votre arrivée au parti en 2010 ».

La démission d’Ismaël Doukouré intervient dans un contexte difficile pour l’UFDG, marqué par une série de départs. Le plus récent est celui de Cellou Baldé, ex-coordinateur des fédérations de l’intérieur, nommé récemment ministre de la Jeunesse.