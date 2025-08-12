À l’instar de nombreuses nations, la Guinée célèbre ce mardi 12 août 2025 la Journée mondiale de la jeunesse. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, a exposé les ambitions du gouvernement pour cette frange importante de la population.

Dans un message diffusé à la veille de la célébration, il a insisté sur l’importance du rôle des jeunes dans le processus de développement. Selon lui, le gouvernement guinéen place la promotion économique, sociale et civique de la jeunesse au rang de priorité nationale.

Une ambition portée par des programmes variés : formation professionnelle, soutien à l’auto-emploi, développement de coopératives agricoles ou encore valorisation des initiatives citoyennes.

“Notre objectif est clair : permettre à chaque jeune guinéen d’être un acteur de changement et un levier du développement durable. Les jeunes ne sont pas uniquement l’avenir, ils sont le présent, une force vive, moteur d’innovation, de résilience et de progrès”, a-t-il déclaré.

Dans cette dynamique, le ministère de la Jeunesse réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse guinéenne. Une illustration concrète de cette volonté, selon Cellou Baldé, est le programme Simandou 2040, notamment son volet Simandou Académie, qui ambitionne de proposer une formation de haut niveau conforme aux standards internationaux.

Ce programme inclut également le renforcement de la formation technique et professionnelle ainsi que la priorisation du recrutement local. “Autant d’actions qui traduisent la volonté du chef de l’État de faire de la jeunesse un acteur central du développement de notre pays”, a-t-il ajouté, appelant à un engagement accru des jeunes.

Enfin, il a lancé un appel direct : “Notre nation a besoin de votre intelligence, de votre créativité et de votre énergie pour relever les défis du présent et préparer ceux de demain. Vos contributions dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, la formation, le leadership, le volontariat, le sport, la culture, la santé mentale ou encore l’inclusion numérique ouvrent de nouvelles perspectives à notre jeunesse et renforcent son autonomie.”