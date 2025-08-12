À deux mois du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, l’archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda, dresse un constat sévère de la situation du pays. Dans une lettre pastorale de 15 pages, le prélat, critique régulier du régime de Yaoundé, appelle à la paix, à la réconciliation et à un profond renouvellement de la gouvernance nationale.

Treize candidatures ont été retenues par le Conseil constitutionnel, dont celle du président sortant Paul Biya, 92 ans, qui brigue un huitième mandat. La candidature du principal opposant, Maurice Kamto, a en revanche été invalidée, sans explication officielle. « Le pays a besoin de paix et de réconciliation à la veille de l’élection », martèle Mgr Kleda, dénonçant un malaise national nourri par des pratiques qu’il qualifie « d’anti-évangéliques ».

Sur le plan politique, il accuse les dirigeants d’avoir relégué l’intérêt général au second plan : « Le citoyen camerounais n’est plus au cœur des préoccupations. Le bien-être de tous est devenu une promesse fallacieuse. » Il dénonce une démocratie « entachée de violence institutionnelle, d’intimidations et d’arrestations arbitraires », loin des standards internationaux.

S’appuyant sur des données officielles, il pointe la fermeture de 2 316 entreprises sur 6 458 créées entre 2009 et 2016, et la disparition de sept entreprises sur dix entre 2010 et 2015. Le pays ne compterait plus qu’une dizaine d’entreprises publiques sur 188 à l’origine.

Le tableau social dressé par l’archevêque est tout aussi sombre : un taux de pauvreté estimé à 37,7 %, 1,1 million de personnes vivant avec moins de 1 000 FCFA par jour, et un chômage des jeunes atteignant 74 %, facteur d’émigration clandestine. « L’emploi se fait rare pour les jeunes issus de familles modestes. Les recrutements reposent souvent sur la recommandation, au détriment du mérite », regrette-t-il.

En matière d’infrastructures, seuls 11,17 % des routes seraient en bon état contre 17,67 % en mauvais état, et aucune région ne dépasserait 25 % de routes praticables, isolant ainsi de nombreux bassins agricoles. Mgr Kleda accuse la corruption et l’attribution de marchés à des entreprises incompétentes.

Sur le plan de l’accès aux services essentiels, il relève que l’eau potable couvre 82 % des zones urbaines mais seulement 52 % des zones rurales ; l’électricité atteint 87,6 % en ville contre 28,4 % à la campagne. Moins de la moitié des zones rurales disposent d’installations sanitaires de base.

Le prélat fustige également la gestion « clanique » des hydrocarbures depuis 1977, monopolisés selon lui par un cercle restreint du pouvoir, ainsi que l’exploitation aurifère dans l’Est, en place depuis 80 ans, qui profiterait « à des fonctionnaires sans scrupules » au détriment des populations locales.

Abordant la crise anglophone et l’insécurité dans l’Extrême-Nord, il déplore « des pertes humaines quotidiennes » et le détournement des ressources vers la guerre plutôt que vers le développement. « Nous devons demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans les régions en crise », exhorte-t-il.

En conclusion, Mgr Kleda appelle à un sursaut national : « Notre pays est malade dans tous les domaines. Les signes avant-coureurs de sa mort lente sont visibles. Les Camerounais aspirent à une alternance dynamique, source de progrès et de développement économique. »

Pour lui, le Cameroun doit « explorer de nouvelles voies », avec des dirigeants capables de proposer des solutions concrètes aux maux qui gangrènent le pays. « Le Cameroun a besoin d’un nouveau paradigme et d’hommes nouveaux pour sortir du bourbier où il se trouve… Un Cameroun nouveau est possible par la conversion des cœurs et des mentalités », conclut-il, réaffirmant son « option constante pour la paix » avant, pendant et après les élections.