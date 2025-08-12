Dans un communiqué publié ce mardi sur ses canaux officiels, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a convoqué certains lauréats du baccalauréat, session 2025, à une rencontre prévue ce mercredi 13 août.

Les élèves concernés sont Amadou Touré, Sidiki Keïta, Saa Julien Milimouno et Mamadou Kana Barry, issus de la série Sciences expérimentales, ainsi qu’Abdoulaye Mabinty Camara, Lamine Nabé et Morciré Camara, issus de la série Sciences mathématiques.

Le ministère précise que ces bacheliers doivent se présenter d’urgence au Service national des bourses extérieures (SNABE).

À ce stade, aucun détail n’a été communiqué sur l’objet de cette convocation.