Comme un électrochoc, le limogeage de Kaba Diawara a ravivé la tension à la fédération guinéenne de football. Six membres influents du Comité Exécutif désapprouvent la gestion très opaque de Bouba Sampil.

Dans une correspondance adressée à Bouba Sampil, président de la fédération guinéenne de football, six membres statutaires ont notifié leur désaccord sur la gestion de l’administration fédérale. Sory Doumbouya (Vice-président), Mamadou Barry (Vice-président), Mohamed L. Nabé, Hassimiou Diallo, Macka Traoré, Alpha Amadou Hann et Arsène Bangoura, tous membre, dénoncent les violations des dispositions statutaires et règlementaires, ainsi que l’opacité dans la gestion financière de la Fédération Guinéenne de Football depuis le 6 janvier 2024.

Ces membres rappellent par la même occasion, que ces agissements de Sampil, ont fait l’objet de multiples tentatives de dissuasion.

Le 1er juillet 2024 également, le vice-président chargé du football des jeunes, Sory Doumbouya reprochait la « nomination unilatérale » des entraîneurs des U17 et U20, en violation de l’article 38 des statuts de l’association.

L’éviction de Kaba Diawara et la nomination d’un directoire transitoire est un récent exemple d’acte unilatéral qu’a posé Bouba Sampil sans concerté le reste du comité exécutif. En plus de cela, les deux sessions ordinaires mensuelles dont l’instance a l’habitude ne se tiennent plus.

Au vu de tout ce qui précède, ces membres demandent à Bouba de reconsidérer ses décisions. Dans le cas échéant, ces membres n’écartent pas l’idée de saisir les organes compétents en la matière.

Vers une nouvelle crise ?