A la suite de l’accord global de 307 millions USD signé en marge du Forum d’investissement de la Cedeao à Lomé, en avril dernier, la Guinée vient de signer deux accords de prêt avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) pour un montant total de 63 millions USD. Ce financement soutiendra des projets d’approvisionnement en eau potable dans plusieurs villes du pays.

Lors de la signature, le 9 août 2024, le ministre du Plan et de la coopération internationale a exprimé sa gratitude envers la BIDC. Ismael Nabé a indiqué que le prêt sera alloué à la réalisation de plusieurs infrastructures essentielles. Parmi lesquels la construction de 150 forages dans les préfectures de Beyla, Koubia, Fria et d’autres villes de Beyla, Koubia, Fria, ainsi qu’en Haute-Guinée et en Guinée forestière dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les citoyens.

En outre, l’accord comprend la première phase du projet d’interconnexion électrique de 225 kilowatts-heure entre la Guinée et le Mali. Ce projet d’infrastructure énergétique est crucial pour renforcer l’intégration régionale et garantir une distribution électrique plus stable et plus fiable pour les deux pays.

Le ministre Nabé a souligné que grâce à des ‘‘négociations fructueuses’’, la Guinée a obtenu un taux d’intérêt réduit sur le prêt, passant de 3,10 % à 2,8 %. Cette réduction permettra au pays de rembourser la dette dans des conditions plus favorables, soulageant ainsi la charge financière.