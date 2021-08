La Présidente de l’ONG Femme Développement et Droits Humains (F2DH), Moussa Yero Bah et plusieurs ONG de défense des droits des femmes et enfants ont dans un communiqué publié ce jeudi 12 août 2021, condamnées la chanson de l’artiste N’boma, qui selon elles, va à l’encontre des mœurs et incite à la pédophilie.

«Notre combat n’est pas contre une personne, mais contre toute personne qui va à l’encontre de la lutte qu’on est entrain de mener notamment pour le respect des droits des enfants. Quand un artiste demande à ce qu’on couche avec un enfant de 10 ans, qui ne sait même pas prendre une décision, c’est carrément un appel à la pédophilie».

Tout enfant mérite protection de la société, et en aucun cas une enfant de 10 ans ne devrait se faire violée quelques soit les circonstances.

Publicité

«Avant 18 ans , une personne n’a pas le droit de prendre une décision et même si elle le fait, c’est sous réserve de l’appui de ses parents. Même si l’enfant se déplace vers toi, c’est toi l’adulte qui doit te dire que ce n’est qu’une enfant et que tu ne devrait pas abuser d’elle», a affirmé l’activiste.