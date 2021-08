Arrêté à sa résidence à Matam pour non-respect des mesures sanitaires samedi dernier, le Secrétaire fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), de ladite commune Sorya Sorel Bangoura a été déféré à la maison centrale.

Invité dans l’émission «Mirador» sur FIM FM ce jeudi 12 août, Cellou Dalein Diallo estime que son parti n’a pas de moyens pour faire obstacle au président Alpha Condé: « On est tous privés de nos droits et libertés. Fodé Oussou Fofana, mon épouse et moi et plus de 85 de nos militants sont encore incarcérés. On n’a pas les moyens d’empêcher Alpha Condé de faire de nous des prisonniers politiques », regrette le président de l’UFDG.

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo estime que cette arrestation est purement politique contrairement à la version des autorités sanitaires et policières.

Publicité

«Monsieur Bangoura n’a pas de boîte de nuit. Il a un petit hôtel où il gagne sa vie. Ils sont venus à 19 h pour le kidnapper sous prétexte qu’à la veille, il n’aurait pas fermé à la bonne heure son hôtel. On l’a arrêté avec tous les clients, mais après, on a libéré les 9 clients qu’il avait. C’est parce que pour moi, c’est le fait qu’il soit le Secrétaire fédéral de l’UFDG de Matam, qu’il soit très actif dans le parti aussi bien dans l’action que dans la communication politique. On aurait pu lui infliger une amande à la limite », s’est indigné l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo.