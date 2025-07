La Coalition pour le Soutien du Oui au Référendum (CSOR) s’est exprimée ce samedi 12 juillet 2025 lors d’une conférence de presse consacrée à la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution. Face aux journalistes, son coordinateur, Ben Youssouf Keïta, a affiché une détermination sans faille à poursuivre la campagne en faveur du référendum annoncé pour le 21 septembre prochain.

« J’éprouve, à l’occasion de cette cérémonie visant à nous doter d’un instrument légal, la volonté d’aider le CNRD et son gouvernement pour l’obtention d’un “Oui” massif, incontestable, lors du référendum du 21 septembre 2025 », a déclaré le président de l’Alliance pour le Changement et le Progrès (ACP).

Insistant sur l’urgence de l’action, l’ancien proche de Cellou Dalein a invité ses partisans à accélérer le déploiement sur le terrain : « Le 21 septembre 2025 frappe déjà à nos portes. L’heure n’est plus à la parole, elle est aux actes, rien qu’aux actes. Il faudrait dès maintenant traduire en actes visibles, palpables, notre plan d’action en vue de l’adoption unanime. »

Et le coordinateur de la CSOR de conclure, déterminé : « Quel que soit le sacrifice à consentir en cette saison pluvieuse, ni la pluie, ni le vent, ni le soleil, encore moins l’état des routes ne saurait arrêter nos équipes. Nous irons sensibiliser et encourager nos braves populations à voter massivement et sans équivoque pour la nouvelle Constitution. »