L’ancien bâtonnier et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Guinée, Me Mohamed Traoré, a réagi à la crise qui secoue l’Association des Magistrats de Guinée (AMG), marquée par un bras de fer entre la Commission électorale et le Conseil d’administration autour de la convocation de l’assemblée générale élective prévue ce jeudi 12 juin 2025, dans la salle d’audience du 28 septembre à la Cour d’appel de Conakry.

Dans un communiqué publié mercredi dans la presse, le président du Conseil d’administration, Mohamed Diawara, a contesté la légitimité de la convocation lancée par la Commission électorale, estimant que “toute assemblée générale convoquée en dehors du Conseil d’administration est nulle et non avenue”.

L’avocat Me Mohamed Traoré a apporté un éclairage sur la situation, réfutant les affirmations selon lesquelles cette crise affaiblirait la République : “Ce n’est pas la division de la magistrature qui fragilise la République, comme l’affirme un haut magistrat, mais plutôt les mauvaises décisions judiciaires”, a-t-il réagi sur Facebook.

Pour l’ancien bâtonnier, l’unicité au sein des associations ou syndicats n’est ni une obligation ni une condition de bon fonctionnement : “Si, au sein d’une association ou d’un syndicat, les membres ne partagent plus la même vision, une scission est possible, même si elle n’est pas forcément souhaitable. Le pluralisme, consacré dans d’autres secteurs d’activité, l’est également pour la magistrature. Une association de magistrats n’est pas un ordre professionnel regroupant obligatoirement l’ensemble des membres d’une profession exerçant dans un ressort juridictionnel ou dans un pays. Les magistrats sont libres d’adhérer ou non à une association, tout comme ils peuvent s’en retirer à tout moment.”

L’ancien bâtonnier estime que les divergences de points de vue sur le fonctionnement ou les choix d’une association ne devraient pas être perçues comme une menace : “Ce qui est dramatique, ce sont les jugements ou arrêts iniques, une justice à deux vitesses, une justice à géométrie variable, une justice instrumentalisée. C’est là une situation qui fragilise véritablement la République.”