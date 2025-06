L’examen d’entrée en 7e année, marquant la fin du cycle élémentaire, a officiellement démarré ce jeudi 12 juin 2025 sur l’ensemble du territoire national. À Conakry, c’est l’école primaire de Taouyah, située dans la commune de Ratoma, qui a abrité le lancement officiel des épreuves. À l’échelle nationale, 313 283 candidats sont inscrits pour cette session qui se tiendra du 12 au 14 juin.

Dans la seule commune de Ratoma, ils sont 31 516 candidats, dont 16 000 filles et 15 000 garçons, répartis dans 73 centres d’examen, selon Christophe Lamine Kadouno, Directeur communal de l’Éducation (DCE). Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des épreuves : « Depuis deux semaines, le matériel approprié pour les examens était déjà en place et à présent nous n’avons aucune fausse note. Nous avons 31 516 candidats, 16 000 filles et 15 000 garçons avec 73 centres », a-t-il déclaré.

Le DCE a également délivré un message ferme à l’endroit des surveillants, tout en insistant sur l’importance de l’évaluation et la rigueur attendue dans les salles : « Les surveillants savent ce qu’on appelle l’état général des examens nationaux, dans lequel les procédures judiciaires et administratives sont inscrites. Donc chacun sait ce qu’il doit faire. Au niveau des surveillants, pour un enseignant digne de ce nom, l’évaluation c’est la phase finale de tout ce qu’on a donné dans l’enseignement d’apprentissage. Si on passe toute l’année à enseigner, il faut faire l’évaluation pour voir ce qui a été acquis au niveau de l’enseignement d’apprentissage. Ce que je conseille dans les différents centres, la faute la plus monumentale, c’est de porter le téléphone, puisque ça peut porter préjudice à tout ce qu’on a établi comme effort », a-t-il averti.

Présidant la cérémonie de lancement à Ratoma, Ahmed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune, s’est quant à lui réjoui du bon déroulement des opérations et a encouragé les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes : « Nous sommes très heureux de participer à ce grand événement qui est très marquant dans la vie de nos enfants et dans la vie de l’éducation guinéenne. Le message est clair, c’est encourager les enfants à être plus productifs pendant cette compétition, pendant cet exercice et durant les épreuves qu’ils auront à traiter. Parce qu’on croit bien que les enseignants et les parents d’élèves ont fait ce qu’ils devaient faire et l’administration a joué sa part de partition. Il revient donc aux enfants de venir prouver ce que nous avons tous apporté. C’est une sorte de restitution de la part des enfants qui crée une compétition interne et le résultat permettra non seulement d’apprécier notre système éducatif mais aussi comprendre un peu l’état des enfants dans l’apprentissage », a-t-il déclaré.

Les épreuves se poursuivront jusqu’au samedi 14 juin, sous la surveillance renforcée des autorités éducatives et administratives.