Cancers du sein et du col de l’utérus: « 2000 femmes en meurent chaque année en Guinée »

Le chef service de cancérologie du CHU Donka, le Pr Bangaly Traoré a fait savoir que 2000 femmes meurent de cancer du sein et du col de l’utérus chaque année en Guinée.

Il a donné cette information au cours d’une conférence de presse de l’Association guinéenne pour la lutte contre le Cancer, ce mercredi 11 mars 2020, pour le lancement d’une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus. Cette campagne est prévue du 19 au 20 mars prochain.

Le Pr Bangaly Traoré explique les caractéristiques du cancer du sein et du col de l’utérus : «Le cancer se caractérise par une multiplication cellulaire incontrôlée des organes touchés qui sont des causes de mortalité très élevées et se manifestent différemment. Pour le sein, c’est de la présence d’une boule dans le sein de façon très précoce. Avec le col de l’utérus c’est la survenue d’un saignement vaginal. Leur point commun ce sont des cancers qui évoluent longtemps à bas bruit sans signe avec une possibilité d’être détectés avant l’apparition de ces signes, d’où la nécessité d’un dépistage».

En Guinée, le spécialiste révèle que «ces 2 cancers constituent avec 2500 cas physiques réguliers dont 2000 décès. Ils représentent 35% de l’ensemble des cancers dans notre pays».

Pour prévenir le cancer, Pr Traoré donne des conseils: «Ne jamais fumer, avoir une alimentation saine et équilibrée riche en fruits et légumes, pratiquer une activité sportive et la vaccination contre l’hépatite B, consommer moins d’aliments gras, le sel et les boissons sucrées, mais aussi, pratiquer régulièrement des dépistages. Ce sont là entre autres des mesures de prévention de ces cancers appelés « 05 30 ». »

La campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus se tiendra à la polyclinique Melissa située à Kipé, les 19 et 20 mars 2020.

Créé een 2007, l’AGUICAN s’inscrit dans le dynamisme de lutte contre les deux cancers les plus meurtriers chez la couche féminine, mais aussi participer à la formation d’un personnel qualifié pour lutter efficacement contre les cancers à bout de ces maladies en Guinée.

