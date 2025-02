L’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024, publié par Transparency International, dresse un constat alarmant : la corruption reste un défi majeur dans le monde entier, freinant le développement, sapant la démocratie et entravant la lutte contre le changement climatique. Avec une moyenne mondiale stagnante à 43/100, plus des deux tiers des pays continuent d’enregistrer des niveaux élevés de corruption dans le secteur public.

Avec un score de 28/100, la Guinée se classe 133e sur 180 pays dans l’IPC 2024. Ce classement marque une légère amélioration par rapport à 2023, où le pays était 141e avec un score de 26. Sur le plan africain, la Guinée occupe désormais la 29e place, un gain relatif qui traduit un progrès modeste dans la lutte contre la corruption.

Cependant, cette avancée ne doit pas masquer les défis persistants. Le pays reste bien en dessous de la moyenne africaine (33/100), et son niveau de corruption continue d’affecter les services publics, l’investissement et la gouvernance. Malgré des efforts annoncés par les autorités de transition, la transparence et l’indépendance des institutions restent fragiles.

L’Afrique subsaharienne affiche une nouvelle fois la plus faible moyenne régionale avec 33/100, et 90 % des pays du continent restent sous la barre des 50. Certains États continuent de se démarquer par leur mauvaise performance : Somalie (9), Soudan du Sud (8), Guinée équatoriale (13) et Érythrée (13) figurent parmi les États les plus corrompus au monde.

Par contre, Seychelles (72), Cap-Vert (62), Botswana (57) et Rwanda (57) font figure d’exemples positifs grâce à des réformes soutenues et une volonté politique affirmée.

Certains pays africains ont enregistré des progrès notables, notamment la Côte d’Ivoire (45), qui a gagné 10 points depuis 2019 grâce à des réformes législatives et institutionnelles axées sur la transparence et la lutte contre la criminalité économique.

Les cinq pays les mieux classés dans la lutte contre la corruption en 2024 sont :

Danemark (1er), Finlande (2e),Singapour (3e), Nouvelle-Zélande (4e), Luxembourg, Norvège et Suisse (ex æquo à la 5e place). Ces nations se distinguent par une gouvernance transparente, une justice indépendante et des institutions solides.