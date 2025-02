A l’issue des premiers matchs de barrage aller disputés hier mardi, Serhou Guirassy et le Borussia Dortmund se sont imposés sur la pelouse du Sporting Lisbone (3-0). Buteur et passeur dans cette rencontre, le Guinéen est provisoirement monté seul en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, s’adjugeant également un record.

Auteur d’une bonne série qui l’a vu se montrer décisif à chaque match disputé cette saison en Ligue des champions, l’attaquant du Syli national est resté sur la même dynamique, hier soir sur le terrain du Sporting Portugal (3-0). Après une première période difficile pour son équipe, durant laquelle il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, l’attaquant du BVB est revenu en deuxième explication avec des meilleures intentions, en ouvrant le score d’une belle tête lobée (60′).

En plus de son but, Serhou Guirassy a été le passeur décisif sur le deuxième but des allemands. Ces performances ont permis à l’attaquant guinéen de finir le match sur une note positive en s’adjugeant le titre d’homme du match, pour la deuxième fois en LDC.

A la fin de la rencontre, le numéro 9 guinéen s’est félicité de la prestation de son club. “C’est une période très difficile en Bundesliga, mais aujourd’hui je suis content. Pas que pour le but, mais aussi pour la prestation collective, je pense qu’on a fait un très gros match”, a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Cette 10e réalisation de la saison permet à Guirassy de se hisser provisoirement en tête du classement des buteurs de cette édition 2024/2025 de la coupe aux grandes oreilles. Il se rapproche aussi du record détenu par l’Ivoirien Sébastien Haller, meilleur buteur africain sur une seule édition en League des champions avec 11 réalisations inscrites au cours de la campagne 2021-2022.

Avec 10 buts et 3 passes décisives durant cette campagne, le Guinéen devient ainsi le premier joueur de l’histoire de Dortmund à être impliqué sur 13 buts lors d’une même édition de LdC, révèle le statisticien Opta.

Sa première saison au BVB présente jusque-là un bilan 19 buts et 6 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues.