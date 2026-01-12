Dans le cadre du suivi des joueurs guinéens et binationaux évoluant à l’étranger, le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, a entamé, ce samedi 10 janvier 2026, une tournée de travail en Europe, sur décision du Comité exécutif (COMEX).

Selon la Fédération guinéenne de football (FGF), cette mission s’inscrit dans la dynamique de préparation des prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies 2027.

Accompagné de son adjoint, De Ruiz Ramos Tiago, et du team manager, Ousmane Decazy Camara, le technicien portugais prévoit des visites et des rencontres avec des joueurs évoluant dans quatre pays européens, à savoir l’Italie, la Belgique, la France et l’Espagne.

« Cette mission a pour objectif de présenter le projet sportif de l’Équipe nationale A, d’évaluer la motivation des joueurs à représenter la Guinée, de renforcer l’image et la crédibilité institutionnelle de la FGF, d’établir un contact structuré avec les clubs et les différents acteurs concernés, et de mieux comprendre la situation sportive, contractuelle et personnelle de chaque joueur, en vue de leur intégration future au sein du Syli National », précise un communiqué de la Feguifoot.

Au terme de cette première tournée, la FGF indique qu’une autre mission conduira le sélectionneur guinéen au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite et au Qatar, où il poursuivra le même travail de proximité avec les joueurs guinéens évoluant dans cette région.