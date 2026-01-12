Invité de RFI ce lundi 12 janvier 2026, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, s’est exprimé sur l’élection de Mamadi Doumbouya à l’issue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. L’opposant guinéen, actuellement en exil, a notamment réagi à l’appel au dialogue lancé par le nouveau président élu dans son premier message à la nation.

Interrogé sur sa disposition à répondre à cette main tendue, l’ancien Premier ministre a réaffirmé son attachement de principe au dialogue politique, tout en évoquant des expériences passées qu’il juge peu concluantes. « J’ai toujours prôné le dialogue pour éviter ce qui nous est arrivé. Malheureusement, ils n’ont jamais accepté et ont plutôt réprimé toutes les voix discordantes », a-t-il déclaré.

Pour Cellou Dalein Diallo, toute initiative de dialogue doit toutefois s’inscrire dans un cadre clair et répondre à des exigences fondamentales. « Je suis partisan du dialogue. S’il s’agit de discuter d’un retour effectif à l’ordre constitutionnel, de la restauration des libertés publiques et du renforcement de la protection des droits humains, je serai ouvert », a-t-il précisé.

Le leader de l’UFDG a par ailleurs dressé un tableau sombre de la situation politique actuelle, mettant en cause la crédibilité du référendum et de l’élection présidentielle récemment organisés. « Il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de démocratie. Cette mascarade, aussi bien pour le référendum que pour l’élection présidentielle, s’est déroulée sans véritable vote. Les Guinéens ne se sont pas déplacés vers les urnes, malgré des chiffres proclamés sans lien avec la réalité », a-t-il affirmé, accusant le régime de vouloir « confisquer le pouvoir par la force et la violence ».

Ces accusations sont fermement rejetées par les autorités. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, soutient que le taux de participation aurait dépassé les 80 %, y compris dans les zones traditionnellement favorables à l’UFDG. Une version que conteste vigoureusement Cellou Dalein Diallo. « Ils parlent d’une participation nationale supérieure à 80 %, alors qu’elle n’a jamais atteint 30 % nulle part, ni à Conakry ni à l’intérieur du pays. À Labé, par exemple, elle a été inférieure à 20 % », a-t-il insisté.

À travers cette prise de parole, le président de l’UFDG conditionne ainsi toute participation à un éventuel dialogue politique à des garanties claires concernant le retour à l’ordre constitutionnel, le respect des libertés publiques et la protection effective des droits humains, dans un climat qu’il juge encore marqué par la défiance et la contestation.

Reste désormais à savoir si le président Mamadi Doumbouya entendra élargir sa démarche de dialogue à l’ensemble des acteurs politiques, y compris ceux vivant en exil, à l’image de Cellou Dalein Diallo.