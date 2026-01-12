La Guinée renforce son système d’enseignement supérieur. Ce lundi 12 janvier 2026, l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) a inauguré de nouvelles infrastructures académiques, administratives et scientifiques, parmi lesquelles l’Institut Ouest-Africain de Mathématiques (IOAM) et l’Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU).

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de responsables universitaires, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a souligné le caractère stratégique de ces réalisations pour l’avenir du pays. « La meilleure façon de développer durablement notre pays, c’est d’investir dans l’éducation. Et nous allons investir, investir et encore investir », a-t-il déclaré.

Le ministre est revenu sans détour sur la crise structurelle de l’enseignement des mathématiques en Guinée. « À un moment donné, il y avait moins de cinq enseignants de rang A en mathématiques dans l’ensemble de nos institutions. C’était catastrophique », a-t-il déploré.

Selon lui, la création de l’IOAM répond à une urgence nationale. « L’Institut Ouest-Africain de Mathématiques n’est pas là uniquement pour former des masters et des doctorants. Il est aussi conçu comme un centre de formation continue pour nos professeurs de collège et de lycée », a-t-il expliqué.

Alpha Bacar Barry a insisté sur la nécessité de renforcer le lien entre l’enseignement pré-universitaire et l’enseignement supérieur. « C’est au collège et au lycée que l’on prépare l’université », a-t-il rappelé, soulignant par ailleurs les enjeux économiques liés à la formation de compétences locales. Selon lui, cette dynamique permettra de réduire la dépendance à l’expertise étrangère, notamment dans les secteurs des mines, de l’énergie, de la santé et des infrastructures.

« Produire localement du savoir, c’est réduire notre dépendance et positionner la Guinée comme un pôle scientifique régional », a-t-il affirmé.

De son côté, le directeur général de l’Institut Ouest-Africain de Mathématiques, Dr Karamoko Sita Diallo, a présenté la vision et les ambitions de cette nouvelle institution. « L’Institut Ouest-Africain de Mathématiques n’est pas seulement un institut. Il est une vision, une ambition et une réponse concrète aux défis scientifiques de notre pays et de l’Afrique de l’Ouest », a-t-il indiqué.

Il a précisé que la mission de l’IOAM est de former des étudiants en licence, master et doctorat dans des domaines stratégiques pour le développement de la Guinée et de la sous-région.

Le directeur général a également mis l’accent sur l’importance d’une recherche scientifique appliquée aux réalités sociales, économiques et environnementales. « En inaugurant ce bâtiment, nous posons la première pierre de la renaissance mathématique en Afrique de l’Ouest, avec la Guinée comme locomotive », a-t-il déclaré, tout en exprimant sa gratitude au gouvernement et au ministère de tutelle pour leur soutien.

Prenant à son tour la parole, le recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le Pr Alpha Kabinet Keïta, a salué l’engagement des autorités en faveur de la modernisation du système universitaire guinéen. Il a rappelé que ces réalisations constituent un investissement stratégique pour l’avenir du pays. « Les infrastructures que nous inaugurons aujourd’hui incarnent l’image d’une université moderne, ouverte et performante, capable de répondre aux défis scientifiques, technologiques et socio-économiques de notre pays », a-t-il affirmé.

Selon le recteur, ces nouvelles infrastructures contribueront durablement à l’amélioration des conditions d’apprentissage et de travail. « Elles offrent à nos étudiants un cadre d’apprentissage plus digne et stimulant, et à nos enseignants-chercheurs des conditions propices à l’excellence académique », a-t-il ajouté.

L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a réaffirmé, à travers cette cérémonie, son engagement à former des cadres compétents, à produire une recherche scientifique pertinente et à contribuer activement à la transformation économique et sociale de la Guinée. La cérémonie s’est achevée par une visite guidée des nouvelles infrastructures.