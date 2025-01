Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a entamé, ce samedi 11 janvier 2025, un sit-in au siège du parti, en réaction à la condamnation de son leader par le TPI de Kaloum à deux ans de prison ferme pour offense et diffamation envers le chef de l’État. À cette occasion, Moussa Yero Bah, présidente de l’ONG Femme Développement et Droits Humains (F2DH), a témoigné en soutien à Aliou Bah.

Pour la journaliste Moussa Yero Bah, la condamnation d’Aliou Bah dénote d’un recul démocratique. “Partout où il y aura violation des droits humains, je m’y rendrai dans la mesure du possible. Je vous rappelle que quand nous avons subi certaines violations, quand je travaillais en tant que journaliste au groupe Hadafo média, le président Aliou Bah et son équipe se sont rendus à notre chevet pour nous apporter assistance. Donc, c’est le retour du bâton à l’envoyeur. Vous constaterez que le plus souvent dans la vie où les libertés d’expression ne sont pas respectées, on musellera, on arrêtera, on emprisonnera, on tirera sur des innocents, parfois à bout portant ou par balle perdue”, a-t-elle affirmée.

Poursuivant, la situation sociopolitique guinéenne marquée par de cas d’enlèvements et de tueries des manifestations.. “C’est dans les États où les droits ne sont pas respectés que vous aurez des disparus, des orphelins. Sachez que même si l’on musèle, même si l’on tue, il y aura des voix qui même sous le sol vont toujours retentir au-delà des cieux. Il y aura des voix qu’on ne pourra jamais emprisonner, il y a des voix qui sont comme des artistes même quand ces gens sont sous la terre, leur parole restera, leur citation restera. Et j’aimerai que vous reteniez que d’un jour à l’autre, la vérité triomphera”, a-t-elle laissé entendre.

Alphonse Iffono