La police nationale a annoncé le démantèlement d’un réseau de voleurs de véhicules opérant à Conakry et dans ses environs, grâce notamment aux informations fournies par un détenu de la maison centrale de Coronthie. L’opération, conduite par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), a permis l’interpellation de plusieurs suspects.

Selon la capitaine Ramatoulaye Baldé, porte-parole de la police, « la DCPJ, à l’issue d’investigations minutieuses, a retrouvé quatre véhicules volés au domicile du nommé Elhaj Ali Badra Kaba, situé à Gomboya, dans la commune de Coyah. Il s’agit de deux Toyota Land Cruiser et de deux Toyota Hilux double cabine. La fouille des lieux a également permis de saisir des plaques d’immatriculation, des outils de mécaniciens et des produits de peinture. »

Les suspects ont immédiatement été conduits dans les locaux de la DCPJ pour interrogatoire.

Au cours de son audition, Elhaj Ali Badra Kaba “a reconnu que les véhicules retrouvés à son domicile étaient bien volés et mis à sa disposition”. Il a ajouté que l’opération aurait été facilitée par Mohamed Fofana, qui l’aurait mis en relation avec Mohamed Diallo, alias Junior, actuellement détenu à la maison centrale de Coronthie. Selon lui, c’est Ousmane Diallo, frère de Junior, qui aurait convoyé les véhicules dans sa cour.

Pour sa part, Mohamed Fofana a expliqué avoir été contacté par Mohamed Diallo et avoir convoyé, avec un certain Alia, trois autres véhicules volés jusqu’à Freetown en utilisant de fausses plaques d’immatriculation. Il a précisé que les véhicules provenaient de partenaires opérant dans le secteur minier.

La capitaine Baldé a ajouté : « Les enquêtes montrent que les véhicules sont généralement réceptionnés de nuit chez Elhaj Ali Badra Kaba, où ils subissent des modifications de peinture et de plaques. L’organisation semble dirigée depuis la maison centrale de Coronthie. Les investigations se poursuivent pour interpeller les autres présumés complices et receleurs impliqués dans ce réseau criminel. »

En attendant la suite de l’enquête, Elhaj Aly Badra Kaba et Mohamed Fofana devraient être déférés devant le tribunal de première instance de Coyah, pour des poursuites possibles pour vol, complicité et recel, conformément aux articles 373 à 485 du code pénal guinéen.