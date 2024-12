Aujourd’hui marque un tournant décisif pour les entrepreneurs, commerçants, freelances et grandes entreprises en Guinée et en Afrique : Lengo Pay est officiellement lancé.Pensée et développée pour répondre aux défis spécifiques du continent, cette plateforme de paiement en ligne est bien plus qu’une simple passerelle ; elle incarne une solution inclusive, flexible et sécurisée pour dynamiser les transactions et favoriser l’inclusion financière.

Un Contexte Africain : Des Défis Réels, Une Réponse Concrète

En Guinée comme dans de nombreux pays africains, la bancarisation reste un défi majeur. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 60 % de la population en Afrique subsaharienne n’a pas accès aux services bancaires traditionnels. Cependant, l’essor des solutions de Mobile Money et des portefeuilles électroniques a permis de réduire cet écart, offrant à des millions de personnes une alternative pour effectuer des paiements.

C’est dans ce contexte que Lengo Pay se positionne : comme un pont entre les utilisateurs et les multiples solutions de paiement disponibles, qu’il s’agisse de Mobile Money, de cartes bancaires (Visa et Mastercard), ou même de cryptomonnaies.

Une Solution Polyvalente pour Tous

Lengo Pay est conçu pour simplifier la vie des utilisateurs, qu’ils soient entrepreneurs ou particuliers. Voici comment elle révolutionne le quotidien :

1. Pour les Petits Commerces et Artisans

Avec Lengo Store, les commerçants peuvent créer une boutique en ligne professionnelle en moins de 5 minutes. Plus besoin de dépenser des milliers d’euros pour développer un site e-commerce ! Lengo Store permet de vendre en ligne, d’accepter des paiements via Mobile Money, wallets, ou cartes bancaires, et même de partager des liens de paiement sur des plateformes comme Facebook ou WhatsApp.

2. Pour les Freelances et Consultants

Les freelances peuvent désormais enregistrer leurs services, générer des liens de paiement, et envoyer des factures en ligne. Cette fonctionnalité leur permet d’offrir à leurs clients un moyen de paiement rapide et sécurisé, simplifiant ainsi leurs transactions.

3. Pour les Entreprises

Avec les API et plugins intégrés (WooCommerce, Shopify, Prestashop, etc.), Lengo Pay permet aux entreprises d’intégrer des solutions de paiement sur leurs sites web et plateformes existants. De plus, le module de Bulk Payment facilite le paiement groupé des salaires, fournisseurs ou partenaires en un clic.

4. Pour les Institutions Scolaires

Le module Lengo School Fees offre une solution dédiée pour simplifier la collecte des frais de scolarité et autres paiements liés aux établissements scolaires, avec la possibilité de payer en une ou plusieurs tranches.

Une Réponse aux Problèmes du Quotidien

Lengo Pay résout des problématiques concrètes qui freinent de nombreuses entreprises et individus en Afrique :

•Inclusion financière : En intégrant des moyens de paiement locaux comme Mobile Money, elle offre une solution adaptée à la réalité économique.

•Accessibilité : Sa simplicité d’utilisation permet à tout le monde, même sans compétences techniques, de créer une boutique en ligne ou d’utiliser ses services.

•Flexibilité : Avec des options variées comme les TPE, les liens de paiement ou la personnalisation des modules, Lengo Pay s’adapte aux besoins uniques de chaque utilisateur.

•Sécurité : Lengo Pay garantit des transactions sûres et conformes aux normes internationales.

Un Impact Social et Économique

Au-delà de sa fonction de passerelle de paiement, Lengo Pay aspire à jouer un rôle clé dans le développement économique de la Guinée et de l’Afrique. En simplifiant l’accès aux solutions de paiement, la plateforme encourage l’entrepreneuriat, soutient les artisans, et facilite les transactions transfrontalières. Elle s’inscrit également dans une vision plus large d’autonomisation financière et de digitalisation des économies africaines.

Un Nouveau Départ

Avec le lancement de Lengo Pay, EASY LINK GUINEA ne propose pas seulement une plateforme, mais une vision : celle d’un continent où le paiement digital est une norme, et où chaque entrepreneur, chaque commerçant, et chaque consommateur peut participer activement à l’économie numérique.

Le futur des transactions en Guinée commence aujourd’hui. Rejoignez-nous et découvrez tout ce que Lengo Pay peut faire pour vous.