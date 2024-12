L’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, détenu dans le cadre de procédures judiciaires engagées par la CRIEF (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières), a été autorisé à se rendre à l’étranger pour des soins médicaux. Cette décision a été accueillie favorablement par les proches d’Alpha Condé, qui ont salué ce qu’ils considèrent comme un geste de “bonne foi” de la part de l’institution judiciaire.

En avril 2022, l’ancien Premier ministre et beaucoup d’autres anciens dignitaires du régime Alpha Condé ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de détournements de deniers publics.

Depuis plus d’un an, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est hospitalisé à la clinique Pasteur de Conakry, où il se trouve dans un état jugé préoccupant. Le mardi 10 décembre, le juge Yacouba Conté s’est rendu sur place pour s’enquérir de sa condition physique et mentale.

Lors de l’audience tenue ce mercredi 11 décembre, la chambre de jugement de la CRIEF a finalement donné son feu vert pour que Kassory Fofana puisse se rendre à l’étranger, dans une structure médicale de son choix, afin de recevoir des soins appropriés.

Cette autorisation a été vivement saluée par l’ancien parti au pouvoir. “Nous les remercions pour cette bonne foi”, a réagi Marc Yombouno, joint par Guinee360.

L’ancien ministre du commerce espère que cette décision ne souffre pas d’application compte tenu de l’état de santé de Kassory Fofana. “Nous pensons que ça ne va pas tarder quand on lui permettra d’avoir tous les instruments et tous les moyens lui permettant d’aller le plus vite que possible pour se soigner à l’extérieur”, a ajouté Marc Yombouno.