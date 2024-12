Le procès de l’ancien Directeur général de la Société des Eaux de Guinée (SEG), Mamadou Djouldé Diallo, et de son comptable, Ousmane Kourouma, est entré dans sa phase des réquisitions et plaidoiries. Lors de l’audience de ce mercredi 11 décembre 2024, le Parquet spécial de la CRIEF a requis une peine de 4 ans de prison avec sursis et le paiement d’une amende de 100 millions de francs guinéens contre l’ex-DG de la SEG sous le régime d’Alpha Condé, ainsi que son ancien comptable.

Les deux anciens responsables de la SEG sont poursuivis pour des faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite et de faux en écritures publiques.

Le substitut du procureur, Malick Marcel Oularé, a demandé au tribunal de renvoyer Ousmane Kourouma des fins de la poursuite pour le délit d’enrichissement illicite et de le déclarer coupable des faits de faux en écriture publique.

Concernant Mamadou Djouldé Diallo, le représentant du parquet a demandé qu’il soit déclaré coupable des faits d’enrichissement illicite et de faux en écriture publique, et qu’il soit condamné à 4 ans de prison avec sursis, accompagné du paiement d’une amende de 100 millions de francs guinéens, ainsi que de la confiscation de ses biens, n’ayant pas pu convaincre la Cour de l’origine légale de ces derniers.

Les avocats de la défense, quant à eux, continuent de clamer l’innocence de leurs clients.