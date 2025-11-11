À l’instar du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président rwandais Paul Kagamé a également pris part, ce mardi 11 novembre 2025, à la cérémonie officielle de lancement des travaux d’exploitation du méga projet Simandou, tenue au port de Moribaya, dans la préfecture de Forécariah.

Peu après l’événement, le chef de l’État rwandais a partagé un message sur sa page Facebook officielle, saluant l’importance stratégique du projet pour la Guinée et pour l’Afrique.

Il y a souligné qu’il ne se trouve pas en Guinée uniquement pour assister au lancement du gisement de minerai de fer de Simandou, qu’il a qualifié de « plus grand projet minier en cours au monde », mais également pour participer au Sommet Transform Africa, prévu du 12 au 14 novembre 2025 à Conakry.

Cette double présence traduit, selon plusieurs observateurs, le renforcement de la coopération régionale et l’intérêt croissant des dirigeants africains pour le développement des infrastructures et des ressources naturelles du continent.