Sacrée meilleure artiste de l’Afrique de l’Ouest lors de la 10ᵉ édition du Primud, ce vendredi 10 octobre à Abidjan, la chanteuse guinéenne Djelikaba Bintou a adressé un message empreint de fierté et de solidarité à ses fans et à toutes les femmes du continent.

Sur sa page Facebook, quelques heures après la cérémonie, l’artiste a exprimé sa gratitude : « Ce prix est une grande fierté, mais aussi une responsabilité que je mesure pleinement. »

Reconnaissante envers son entourage, elle a tenu à remercier ceux qui l’accompagnent dans sa carrière : « Merci du fond du cœur à ma communauté, le patronat. Merci à mon équipe managériale. Merci à ma maison de disques Keyzit. »

Profitant du mois d’Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, Djelikaba Bintou a dédié son trophée à toutes les femmes touchées par la maladie : « À vous qui luttez chaque jour, je vous adresse force et courage. Que nous nous mobilisions toutes et tous pour la prévention, le dépistage précoce et l’accompagnement des malades. Que Dieu nous protège et accorde la guérison à celles qui en ont besoin. »

L’artiste a conclu sur une note d’unité et de fierté féminine : « Encore une fois, merci à toutes et à tous. Force à la femme guinéenne et africaine.»

À travers ce message, Djelikaba Bintou transforme sa victoire en un hymne à la résilience et à la solidarité des femmes du continent.