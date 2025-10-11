La Direction générale des élections (DGE) poursuit sa feuille de route en vue du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre prochain. Ce samedi 11 octobre, elle a procédé à l’installation officielle de la commission financière, lors d’une cérémonie tenue à son siège de Camayenne, à Conakry.

Cette instance, présidée par le représentant de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR), réunit également des représentants des ministères de l’Économie et des Finances, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que de la DGE.

La commission dispose d’un délai jusqu’au 18 octobre 2025 pour soumettre son rapport final. Celui-ci devra notamment proposer le montant de la caution à verser par les candidats et fixer le plafond des dépenses de campagne électorale, conformément à sa mission. “Cette commission financière a un président, c’est le représentant du président de l’ONASUR. Un rapporteur, représentant du ministre de l’Économie et des Finances. Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation est également représenté, tout comme la DGE à travers son directeur général adjoint”, a précisé Djenab Touré, directrice générale des élections.

Selon la DGE, les propositions issues des travaux de la commission seront transmises à la direction générale, qui se réserve la décision finale de valider ou d’ajuster les montants retenus.

En parallèle, la DGE a également annoncé la mise en place d’une commission de réception et de validation des parrainages, chargée de vérifier les dossiers des candidats indépendants. “Cette commission concerne uniquement les candidats indépendants. Lors de la vérification des fiches de candidature, les mandataires de ces candidats doivent être présents”, a expliqué Mme Camara, responsable au sein de la DGE.

Face à l’enjeu du processus électoral et à la cinquantaine de partis politiques déjà en lice, le président de la commission financière, Mamadou Sanoussy Bah, a promis une démarche inclusive et participative. “Nous comptons mettre en place un système efficace pour obtenir de bons résultats. C’est un débat que nous allons ouvrir avec tous les participants. Chacun pourra donner son point de vue et ses idées, avant qu’une synthèse ne soit faite”, a-t-il déclaré.

Avec cette étape, la DGE confirme sa volonté d’accélérer les préparatifs du scrutin, tout en instaurant un cadre de transparence dans la gestion financière de la prochaine présidentielle.