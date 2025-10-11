Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre, à la station-service située à proximité de la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) de Cosa. Si aucune perte en vies humaines n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs véhicules et motos ont été entièrement calcinés.

Selon les témoignages recueillis sur place, le feu s’est déclenché aux alentours de 3 heures du matin, plongeant le quartier dans la panique.

“C’est aux environs de 3h que j’ai aperçu les flammes depuis chez moi. À mon arrivée, les forces de sécurité avaient déjà établi un périmètre de sécurité autour de la station. Heureusement, ma voiture a été épargnée, mais un ami a perdu la sienne, qu’il venait à peine de récupérer à Koundara”, raconte Mamadou Billo Bah, agent de la Direction de la police judiciaire (DPJ).

L’une des voitures consumées avait d’ailleurs été récemment saisie lors d’une mission de la DPJ.

“Nous avions localisé ce véhicule à Sambailo, à Koundara. Je l’ai rapatrié à Conakry lundi dernier et je l’avais garé ici hier soir, vers 22h. Ce matin, je l’ai retrouvée complètement calcinée”, confirme M. Bah.

Pour d’autres victimes, la perte est avant tout économique. Un chauffeur de taxi, effondré, témoigne :

“On m’a appelé tard dans la nuit pour m’annoncer l’incendie. Quand je suis arrivé, il ne restait que des carcasses brûlées. Ce taxi était ma seule source de revenu pour nourrir ma famille. Je m’en remets à Dieu.”

Alertés dans la nuit, les sapeurs-pompiers, appuyés par la police et la gendarmerie, sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes et éviter une explosion au sein de la station-service.

Selon Mohamed Fazo Bangoura, inspecteur régional de la Société nationale des pétroles (SONAP), l’origine de l’incendie reste à déterminer, mais l’ampleur des dégâts rappelle la dangerosité de ces sites.

“Nous avons été informés à 4h du matin par le chef de la station. Une fois sur place, nous avons constaté les dégâts : quatre véhicules totalement détruits. Heureusement, aucune perte humaine n’est à signaler. Les services de sécurité ont fait un travail remarquable pour éviter le pire”, a-t-il expliqué.

L’inspecteur Bangoura a profité de l’occasion pour lancer un appel à la vigilance :

“Les stations-service ne sont pas des parkings. Ce sont des zones à haut risque, sensibles à plusieurs niveaux — gestion du carburant, stockage de gaz, sécurité des personnes. Tant que les populations continueront à encombrer ces lieux avec des véhicules ou des commerces ambulants, de tels drames resteront possibles.”

Il a par ailleurs annoncé que la direction générale de la SONAP intensifiera ses campagnes de sensibilisation à travers le pays pour prévenir ce type d’incident.

“Nous continuerons à informer et à sensibiliser. Ce genre de situation est évitable si chacun respecte les consignes de sécurité”, a-t-il insisté.

Aux dernières nouvelles une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.