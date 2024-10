Chez UBA Guinée, nos clients sont au cœur de toutes nos actions. Leur confiance est notre motivation, nous poussant à aller plus loin chaque jour. Cette année, pour célébrer la Semaine du Service Client, UBA Guinée a une fois de plus démontré son engagement à dépasser les attentes de ses clients et à les remercier pour leur fidélité.

“Merci de choisir UBA”, un message fort qui a résonné tout au long de cette semaine dédiée. Chaque interaction, chaque sourire, chaque service rendu était marqué par cette reconnaissance et la volonté d’offrir une expérience toujours plus enrichissante.

Points forts de la semaine :

Un accueil personnalisé : Dans toutes les agences, les clients ont été accueillis avec des gestes de gratitude, allant de la distribution de collation à des attentions particulières pour chaque client.

Solutions digitales au centre : Des démonstrations sur l’utilisation des outils digitaux, comme l’application UBA Mobile Banking, ont été mises en avant pour montrer à quel point UBA simplifie la vie de ses clients.

Engagement en ligne : Sur les réseaux sociaux, les clients ont partagé leurs expériences avec UBA Guinée, renforçant ainsi la proximité et la transparence. Plusieurs d’entre eux ont remporté des cadeaux pour leur participation.

Des super-héros au service de nos clients : Tout au long de la semaine, notre personnel s’est habillé en super-héros pour symboliser nos “super pouvoirs” à résoudre les problèmes de nos clients, et en tenue traditionnelle internationale, mettant en avant l’ancrage local et international de UBA. Ce geste visait à montrer que nous restons proches de nos clients tout en étant connectés à une vision mondiale.

Grâce à cette semaine spéciale, UBA Guinée a prouvé une fois de plus qu’elle est plus qu’une banque : c’est un partenaire de confiance qui place ses clients au cœur de ses priorités. Ensemble, avec vous, nous allons toujours plus loin. Merci de choisir UBA.