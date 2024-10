La récente réintégration de la Guinée au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) continue de susciter des réactions. Suspendue depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, la Guinée a récemment été réadmise dans la famille francophone, une décision qui n’a pas manqué de faire débat.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’OIF, a pris la parole pour s’exprimer sur la controverse. Lors d’une interview accordée à TV5, elle a reconnu la complexité de cette situation, tout en insistant sur l’importance du dialogue entre l’organisation et ses États membres.

« La politique n’est pas une science exacte. C’est compliqué mais cela ne nous empêche pas d’essayer. Ce qui est important pour moi, c’est de pouvoir dialoguer, créer un climat de confiance qui nous permet d’échanger avec les pays. C’est ce que nous avons fait avec la Guinée par exemple qui était suspendue et qui vient de revenir dans la famille francophone », a-t-elle déclaré.

Consciente des critiques entourant cette décision, la Secrétaire générale a toutefois souligné que la controverse n’était pas inattendue. « Cette décision fait polémique et je le comprends parce que nos États ont des engagements, et on souscrit à certains textes politiques, à certains protocoles, notamment sur tout ce qui concerne la pratique démocratique, les droits et les libertés. Donc, ce n’est que normal», a-t-elle expliqué, en reconnaissant les attentes élevées envers les États membres de l’OIF en matière de gouvernance démocratique.

Malgré cette levée de suspension, la Secrétaire générale insiste sur la nécessité de maintenir le dialogue avec la Guinée, en espérant que cette réintégration puisse encourager des avancées significatives en matière de démocratie et de droits humains dans le pays, et les autres pays en transition en Afrique de l’Ouest.