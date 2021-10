La junte a présenté dans la soirée du vendredi 8 octobre 2021, la structure du gouvernement de transition. Un gouvernement qui sera composé de vingt cinq (25) ministères et de deux (2) secrétariats généraux. Cette équipe gouvernementale plus rétrécie par rapport au gouvernement de l’ancien président Alpha Condé suscite des commentaires dans la capitale guinéenne.

Cette décision de la junte de revoir à la baisse le nombre de départements ministériels est saluée par les citoyens de Conakry. Rencontrés ce lundi 11 octobre 2021, beaucoup d’entre eux estiment que cette diminution est très favorable à l’économie du pays.

« 25 postes c’est bon, c’est raisonnable comme c’est un gouvernement de transition. Ce n’est pas un gouvernement de développement. Il sont là juste pour une période bien déterminée. Cela permettra aussi d’augmenter l’économie du pays. Parce que vouloir avoir beaucoup de poste cela va jouer sur l’économie», a laissé entendre Ibrahima Diallo.

Abordant dans le même sens, cette autre citoyenne se réjouit de cette restriction. Mariam Kourouma affirme que cela permet d’avoir une visibilité sur la gestion de ces départements.

« S’il y’a assez de poste ministériel dans le gouvernement ça fait beaucoup de salaire à payer . Et si cela est réduit ça permet non seulement de faire des économies et aussi d’avoir une clarté et une visibilité sur la gestion des départements » à t’elle lancée.

Selon Mohamed Sagno cette réduction des postes ministériels est une approche pour une transition réussie.

« Au temps de l’ancien président Alpha Condé il y avais plus de 35 départements ministériels. Et chaque département doit avoir un budget ce n’est que du gaspillage. Donc réduire les départements ministériels est une bonne approche pour une transition réussie » affirme t’il.