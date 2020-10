Plus de 500 personnes ont pris part à la journée de consultation gratuite des Accidents vasculaires cérébraux (AVC), ce samedi 10 octobre 2020, à l’hôpital national Ignace Deen. Organisée par le service neurologie, cette journée a été mis à profit, pour informer et sensibiliser des millions de Guinéens sur la maladie, les facteurs de risques et les causes pour pouvoir l’éviter.

Le 29 octobre de chaque année est consacrée à la journée de consultation gratuite des AVC. Mais compte tenu du contexte politique en Guinée particulièrement, le service de neurologie de l’hôpital Ignace Deen a préféré mener d’intenses activités ce 10 octobre.

Pour cette journée, des patients ont été programmés à travers un enregistrement, ils ont examinés sur place et ils ont bénéficié et les donner des médicaments en fonction de la maladie.

« L’accident vasculaire cérébral constitue la première cause d’hospitalisation en service de neurologie. Cette maladie appelé AVC est grave et nécessite une prise en charge très tôt pour diminuer les complications », a expliqué Dr Mamadou Tafsir Diallo, médecin général au CHU Ignace Deen.

Les maladies cardiovasculaires tuent plus et sont plus coûteuses que les maladies infectieuses, a rappelé Professeur Abass Cissé, Chef de Service de Neurologie de l’Hôpital National Ignace Deen.

« Alors nous avons voulu sortir des grands discours pour être proche de nos patients, les consulter gratuitement et les offrir des médicaments dans l’optique de prévenir les évènements vasculaires. La campagne numérique nous a permis d’avoir beaucoup de patients aujourd’hui plus que les malades annuels. Cela prouve à suffisance qu’on a besoin d’investir dans la prévention des maladies cardiovasculaires pour éviter les complications parce-que, quand les complications surviennent, c’est soit la mort, soient les séquelles. Certains deviennent handicapés et tous les traitements qu’on fera, mèneront à des résultats très mitigés », a conseillé ce spécialiste.

Professeur Abass Cissé conseille de lutter contre les facteurs de risques cardiovasculaires notamment l’hypertension artérielle après un certain âge (30-40 ans).

« Vérifier régulièrement sa pression artérielle et si elle est élevée, prendre des médicaments. Lutter contre le diabète et le cholestérol pour les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol, mais le mieux, c’est les modes de prévention qui s’intéressent au style de vie, comme la réduction de la consommation du sel, diminuer la rétention en eau et faire du sport régulièrement pour améliorer notre humeur qui peut diminuer le stress. »

Le médecin conseille aussi d’éviter le tabac et l’alcool qui augmente les risques cardiovasculaires, mais il recommande un régime alimentaire riche en fibres.