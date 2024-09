Souffrant d’une hernie de la ligne blanche, Aboubacar Diakité alias Toumba, en détention à la Maison centrale de Conakry, a été admis à l’hôpital Ignace Deen. Son avocat, Me Paul Yomba Kourouma, alerte sur l’état de santé de son client.

« Toumba est gravement malade, et cela est attesté non seulement par les médecins, mais aussi cliniquement par le ministère de la Justice. Le procureur général s’est également rendu à son chevet », a confié l’avocat à Guinee360.

Pour Me Paul Yomba, la seule solution pour sauver son client est de lui administrer des traitements médicaux sous la supervision de médecins assermentés, et aussi au-dessus de tout soupçon. Car, rappelle-t-il, Toumba a déjà échappé à une tentative d’attentat par le passé, lors d’un prélèvement médical qui devait être effectué sur lui.

« Il souffre d’une hernie de la ligne blanche, qui est à un stade avancé, provoquant des crises sévères. Il a été admis à l’hôpital Ignace Deen, où un diagnostic a confirmé les précédents. Le ministre de la Justice a exprimé son intention de rencontrer le Premier ministre pour solliciter une évacuation d’urgence », a-t-il indiqué.

À l’issue du procès en instance du massacre du 28 septembre 2009, Toumba a été condamné à 10 ans pour crimes contre l’humanité. Son avocat dénonce « un jugement bancal et arbitraire ». « L’opinion publique nationale et internationale sait qu’il est innocent. Il a été le seul à dire la vérité lors de ce procès, et bien qu’il ait été trahi par le ministère public, il reste un acteur clé de cette affaire. Nous avons fait appel pour que le tribunal, malgré le bon déroulement du procès, ne sombre pas dans l’injustice. »

Par ailleurs, Me Yomba accuse le greffe du Tribunal criminel de Dixinn d’avoir réclamé à son client de payer 27 000 GNF par page pour obtenir une copie du jugement, soit un total de 7 749 000 GNF pour 287 pages. « Nous refusons de payer, et l’audience n’aura pas lieu tant que nous ne recevrons pas ce document gratuitement. Le dossier ne nous est accessible qu’en cas de jugement. Or, 287 pages ont été produites, et si nous ne les obtenons pas, nous resterons inactifs. J’ai demandé à tous les avocats, y compris ceux représentant Dadis contre lesquels je plaide, de ne pas payer un seul franc », a indiqué l’avocat.