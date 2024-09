La Coordination nationale des Enseignants contractuels de Guinée (CNECG) et le Collectif des Professionnels de l’Éducation (CPE) accusent Aboubacar Soumah d’être l’instigateur de la manifestation des enseignants contractuels communaux non retenus au concours d’accès à la fonction de 2024. Le Syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée (SLECG) a réagi face à cette accusation.

“Nous avons appris des accusations fallacieuses contre le camarade Aboubacar Soumah sans pour autant apporter de preuves. Nous avons décidé de ne pas répondre à cette provocation, car nous sommes des syndicalistes responsables et nous ne voulons pas répondre à un groupe d’enfants… Cela ne nous fait ni chaud ni froid. Nous continuerons à soutenir ces enseignants contractuels communaux non retenus afin qu’ils soient rétablis dans leurs droits”, a déclaré le responsable de communication du SLECG, Mohamed Bangoura.

Il affirme néanmoins que ceux qui ont porté des accusations contre son Secrétaire général, sont issus d’un groupe “des pseudo-syndicalistes qui se sont regroupés, tout en violant le protocole d’accord obtenu entre le gouvernement, le patronat et les syndicats.”

Par ailleurs, il reconnaît que ces enseignants contractuels communaux non retenus au concours, ont saisi le SLECG d’Aboubacar Soumah d’un courrier dans lequel “ils nous demandaient une assistance et que le camarade Aboubacar Soumah porte leur voix auprès du gouvernement guinéen. Nous avons été surpris de savoir que ces contractuels communaux étaient dans les rues de Kaloum pour exprimer leur désarroi et mécontentement au Président de la République face à leur situation, qui risque de paralyser l’école de la République à l’intérieur du pays.”