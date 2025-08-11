C’est un coup dur pour l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG). Le secrétaire général du Conseil national des jeunes (CNJ-UFDG), Dr Thierno Ismaël Doukouré, a officiellement annoncé sa démission ce lundi 11 août 2025, à travers une lettre adressée au président du parti, Cellou Dalein Diallo.

Dans ce courrier dont copie est parvenue à notre rédaction. Dr Doukouré revient sur ses 15 années d’engagement au sein de l’UFDG, qu’il avait rejoint à la suite d’un échange avec vous, Monsieur le Président, au cours duquel vous m’avez présenté votre vision et les motivations de votre engagement en politique.

Il dresse un rapide bilan de son parcours au sein du parti, où il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, notamment coordinateur des assistants techniques de Ratoma (2010), membre puis secrétaire général adjoint du CNJ, avant d’en devenir le premier responsable en 2022 soulignant avoir toujours œuvré avec sincérité, loyauté, responsabilité, dynamisme et engagement.

Mais après plusieurs mois de réflexion, il affirme avoir pris la décision de quitter ses fonctions et le parti pour des raisons personnelles qu’il dit préfère garder.

Dans un souci de transparence, l’ex-secrétaire général mentionne également la gestion financière de la dernière activité du parti à laquelle il a participé.

« A l’issue de l’organisation du 16e anniversaire du Président Cellou Dalein Diallo à la tête du Parti, en 2024, il est resté un montant de 33 150 000 GNF », a-t-il mentionné dans son courrier, précisant qu’une partie a été utilisée pour la photocopie de documents sur le libéralisme, et que le solde de 30 150 000 GNF est toujours à la disposition de la commission finance.

Cette démission intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l’UFDG, miné par les départs successifs de plusieurs cadres influents.

Parmi eux, Cellou Baldé, récemment nommé ministre de la Jeunesse par la junte au pouvoir, après Ousmane Gaoual Diallo et d’autres figures de premier plan du parti. Autant de défections qui soulèvent des interrogations sur la cohésion interne et l’avenir du principal parti d’opposition guinéen.

Par ailleurs, la longue absence de son leader, Cellou Dalein Diallo, toujours à l’étranger, et la non-tenue du congrès du parti depuis plusieurs années, contribuent à nourrir les incertitudes.